Турецкий аналитик высказался о позиции России по Ближнему Востоку

Действия президента РФ Владимира Путина на фоне эскалации на Ближнем Востоке отличаются сдержанностью и стратегическим расчетом, высказал свое мнение в беседе с | 30.03.2026, ПРАЙМ

АНКАРА, 30 мар - ПРАЙМ. Действия президента РФ Владимира Путина на фоне эскалации на Ближнем Востоке отличаются сдержанностью и стратегическим расчетом, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин. "Подход российского лидера демонстрирует спокойствие и стремление к взвешенным решениям в условиях кризиса", - считает аналитик. По его оценке, в условиях роста напряженности Москва старается избегать резких шагов, делая акцент на дипломатии и сохранении баланса интересов. Он отмечает, что такая линия поведения позволяет России сохранять пространство для маневра и диалога с различными сторонами. Сезгин также указывает, что сдержанная позиция может способствовать укреплению роли России как одного из ключевых посредников в регионе. По его мнению, это особенно важно на фоне усиливающейся конфронтации и ограниченных каналов коммуникации между участниками конфликта. Кроме того, аналитик считает, что подобный подход снижает риски дальнейшей эскалации и создает условия для возможных переговорных инициатив, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации ситуации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

