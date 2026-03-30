Правительство выделило средства на поддержку льготников по газификации - 30.03.2026, ПРАЙМ
Правительство выделило средства на поддержку льготников по газификации
Правительство РФ выделило свыше 1 миллиарда рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T15:57+0300
россия, финансы, рф, михаил мишустин
15:57 30.03.2026
 
Правительство выделило средства на поддержку льготников по газификации

Правительство выделило 1 млрд рублей на поддержку льготников по газификации

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило свыше 1 миллиарда рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в понедельник.
В ходе мероприятия премьер напомнил, что в рамках социальной газификации к единой системе газоснабжения присоединились свыше 1 миллиона российских домовладений.
"При этом сама возможность создана для гораздо большего числа наших граждан. Газ до них уже подведен к границам участков, дело в проводке и размещении котлов, плит, духовых шкафов внутри домов. Не все жители регионов могут оперативно закупить соответствующую технику, чтобы ускорить этот процесс, мы выделим дополнительно 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин.
По словам премьера, средства пойдут на поддержку тех, кто входит в число льготных категорий, в том числе ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, многодетных семей и людей с невысокими доходами. Субсидии получат 56 субъектов РФ, которые адресно направят средства жителям, нуждающимся в поддержке.
