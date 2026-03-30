https://1prime.ru/20260330/pravitelstvo--868755806.html

Правительство выделило средства на поддержку льготников по газификации

Правительство выделило средства на поддержку льготников по газификации - 30.03.2026, ПРАЙМ

Правительство выделило средства на поддержку льготников по газификации

Правительство РФ выделило свыше 1 миллиарда рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T15:57+0300

2026-03-30T15:57+0300

2026-03-30T15:57+0300

экономика

россия

финансы

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_166:0:2798:1481_1920x0_80_0_0_9a381e3cb5ee8df71cbd52d56a56f23a.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило свыше 1 миллиарда рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в понедельник. В ходе мероприятия премьер напомнил, что в рамках социальной газификации к единой системе газоснабжения присоединились свыше 1 миллиона российских домовладений. "При этом сама возможность создана для гораздо большего числа наших граждан. Газ до них уже подведен к границам участков, дело в проводке и размещении котлов, плит, духовых шкафов внутри домов. Не все жители регионов могут оперативно закупить соответствующую технику, чтобы ускорить этот процесс, мы выделим дополнительно 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин. По словам премьера, средства пойдут на поддержку тех, кто входит в число льготных категорий, в том числе ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, многодетных семей и людей с невысокими доходами. Субсидии получат 56 субъектов РФ, которые адресно направят средства жителям, нуждающимся в поддержке.

https://1prime.ru/20260327/mishustin-868681148.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, михаил мишустин