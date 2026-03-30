Правительство рассмотрит законопроект об ответственности за криптомайнинг - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260330/pravitelstvo-868740829.html
2026-03-30T00:22+0300
бизнес
россия
финансы
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868740829.jpg?1774819364
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит на заседании в понедельник законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконный криптомайнинг или нелегальную деятельность оператора майнинговой инфраструктуры, сообщает кабмин.
Источник 23 марта сообщил РИА Новости, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила штрафы до 1,5 миллиона рублей за незаконный криптомайнинг при крупном ущербе: от 3,5 миллиона до 13 миллионов рублей. Замглавы российского Минфина Иван Чебесков в тот же день заявил, что законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный криптомайнинг могут внести в Госдуму уже в эту сессию, при этом министерство поддерживает эту инициативу и прорабатывает ее.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры)", - говорится в сообщении правительства.
Кабмин отмечает, что законопроект направлен на повышение прозрачности майнингового сектора, а также на защиту прав и интересов инвесторов.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала