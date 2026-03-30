Правительство рассмотрит законопроект об ответственности за криптомайнинг

Правительство рассмотрит законопроект об ответственности за криптомайнинг - 30.03.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит законопроект об ответственности за криптомайнинг

Правительство России рассмотрит на заседании в понедельник законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконный криптомайнинг или нелегальную... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T00:22+0300

2026-03-30T00:22+0300

2026-03-30T00:22+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит на заседании в понедельник законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконный криптомайнинг или нелегальную деятельность оператора майнинговой инфраструктуры, сообщает кабмин. Источник 23 марта сообщил РИА Новости, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила штрафы до 1,5 миллиона рублей за незаконный криптомайнинг при крупном ущербе: от 3,5 миллиона до 13 миллионов рублей. Замглавы российского Минфина Иван Чебесков в тот же день заявил, что законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный криптомайнинг могут внести в Госдуму уже в эту сессию, при этом министерство поддерживает эту инициативу и прорабатывает ее. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры)", - говорится в сообщении правительства. Кабмин отмечает, что законопроект направлен на повышение прозрачности майнингового сектора, а также на защиту прав и интересов инвесторов.

бизнес, россия, финансы, минфин, госдума