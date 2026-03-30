Правительство обсудит выделение средств Псковской и Ростовской областям

Правительство обсудит выделение средств Псковской и Ростовской областям - 30.03.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств Псковской и Ростовской областям

Правительство РФ на заседании в понедельник обсудит выделение средств Псковской и Ростовской областям на обновление коммунальной инфраструктуры в рамках... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T00:26+0300

2026-03-30T00:26+0300

2026-03-30T00:26+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в понедельник обсудит выделение средств Псковской и Ростовской областям на обновление коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О направлении Минстрою России в 2026 и 2027 годах зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба уточнила, что цель правительственного проекта - предоставление субсидий бюджетам Псковской и Ростовской областей на реализацию мероприятий по обновлению коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

ростовская область

рф

россия, ростовская область, рф