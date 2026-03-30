Премьер Японии призвала население сохранять спокойствие
2026-03-30T01:26+0300
энергетика
экономика
ближний восток
япония
сша
ТОКИО, 30 мар - ПРАЙМ. Премьер Японии Санаэ Такаити призвала население сохранять спокойствие, заверив, что перебоев в поставках нефтепродуктов в ближайшее время не ожидают.
"Прошу всех сохранять спокойствие и действовать как обычно", - написала глава правительства в соцсети X.
Премьер отметила, что необходимые для всей страны объемы обеспечивают за счет высвобождения запасов нефти и нефтепродуктов, при этом она признала наличие ряда проблем на этапе распределения нефтепродуктов: в частности, зафиксировали случаи, когда высвобожденные нефтепродукты не доходят до транспортных компаний, включая автобусные и грузовые перевозки, а также предприятий сельского и рыбного хозяйства.
"Министерство экономики, торговли и промышленности принимает информацию и оказывает поддержку по перераспределению через другие каналы", - заявила глава правительства.
В частности, уже восстановили поставки дизельного топлива автобусным компаниям на Кюсю, обеспечили снабжение топливом судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей, предпринимают меры в отношении нефтехимической продукции, включая нафту и этилен, уточнила премьер.
"Также поступает информация о рисках для поставок медицинских материалов, включая пластик для диализных систем и емкости, используемые во время операций", - добавила глава правительства.
Премьер заверила, что ситуация остается контролируемой, а немедленных перебоев в поставках не ожидают. По ее словам, правительство совместно с профильными ведомствами продолжит принимать меры для обеспечения стабильных перевозок, включая перераспределение ресурсов между различными цепочками поставок и поиск альтернативных источников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все перевозки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому почти остановили на фоне обострения на Ближнем Востоке. С 16 марта правительство начало выпускать 80 миллионов баррелей нефти из государственных и частных резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения государства нефтью.
Премьер Японии Такаити: перебоев в поставках нефтепродуктов в ближайшее время не ожидается
