Премьер Японии призвала население сохранять спокойствие

Премьер Японии призвала население сохранять спокойствие - 30.03.2026, ПРАЙМ

Премьер Японии призвала население сохранять спокойствие

Премьер Японии Санаэ Такаити призвала население сохранять спокойствие, заверив, что перебоев в поставках нефтепродуктов в ближайшее время не ожидают. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T01:26+0300

2026-03-30T01:26+0300

2026-03-30T01:26+0300

энергетика

экономика

ближний восток

япония

сша

ТОКИО, 30 мар - ПРАЙМ. Премьер Японии Санаэ Такаити призвала население сохранять спокойствие, заверив, что перебоев в поставках нефтепродуктов в ближайшее время не ожидают. "Прошу всех сохранять спокойствие и действовать как обычно", - написала глава правительства в соцсети X. Премьер отметила, что необходимые для всей страны объемы обеспечивают за счет высвобождения запасов нефти и нефтепродуктов, при этом она признала наличие ряда проблем на этапе распределения нефтепродуктов: в частности, зафиксировали случаи, когда высвобожденные нефтепродукты не доходят до транспортных компаний, включая автобусные и грузовые перевозки, а также предприятий сельского и рыбного хозяйства. "Министерство экономики, торговли и промышленности принимает информацию и оказывает поддержку по перераспределению через другие каналы", - заявила глава правительства. В частности, уже восстановили поставки дизельного топлива автобусным компаниям на Кюсю, обеспечили снабжение топливом судов, занимающихся прокладкой подводных кабелей, предпринимают меры в отношении нефтехимической продукции, включая нафту и этилен, уточнила премьер. "Также поступает информация о рисках для поставок медицинских материалов, включая пластик для диализных систем и емкости, используемые во время операций", - добавила глава правительства. Премьер заверила, что ситуация остается контролируемой, а немедленных перебоев в поставках не ожидают. По ее словам, правительство совместно с профильными ведомствами продолжит принимать меры для обеспечения стабильных перевозок, включая перераспределение ресурсов между различными цепочками поставок и поиск альтернативных источников. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все перевозки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому почти остановили на фоне обострения на Ближнем Востоке. С 16 марта правительство начало выпускать 80 миллионов баррелей нефти из государственных и частных резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения государства нефтью.

ближний восток

япония

сша

ближний восток, япония, сша