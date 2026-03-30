Иранские производители цемента не снижают поставки в Россию

2026-03-30T03:17+0300

МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Иранские производители цемента на фоне конфликта на Ближнем Востоке пока не снижают поставки этого стройматериала в Россию, рассказали РИА Недвижимость в компании "Цемрос". "Цемент завозится морским транспортом в порты Астраханской области и Республики Дагестан, затем уже поступает потребителям самовывозом или доставкой, либо на перевалки. При этом сам иранский цементный рынок для внешних наблюдателей является закрытым, статистика по выпуску если и публикуется или просачивается, то с существенной задержкой, до полугода. Но по приходящим данным "с мест", каких-либо кардинальных изменений в динамике поставок как в большую, так и меньшую сторону не зафиксировано, на сегодняшний день отгрузки осуществляются в штатном порядке", – отметил представитель компании, подчеркнув, что отследить объемы и конечное направление иранского импорта со 100% уверенностью невозможно. При этом, указали в "Цемросе", Иран является вторым по объемам поставщиком цемента в РФ с долей на рынке по итогам 2025 года в 1,9%. А за два первых месяца 2026 года страна даже увеличила свою долю в общем объем потребления цемента в России до 2,4-2,5%. "В южных же регионах России Иран, безусловно, среди импортеров доминирует. Республика давно наращивает такие поставки, а в условиях военного конфликта в акватории Ормузского пролива, необходимости получения валютной выручки и сохранения связи с внешним миром, скорее всего, вероятна некоторая активизация торговли как раз в Каспийском море, что может увеличить и обратные поставки цемента в Российскую Федерацию", – предположили в компании. Вместе с тем, подчеркнули там, из-за нестабильности обстановки на Ближнем Востоке нельзя исключить и нарушение работы иранских электростанций, вывод из строя НПЗ и портов, что повлияет и на работу цементной промышленности Ирана. При этом, по мнению аналитиков "Цемроса", российские предприятия в любой момент смогут обеспечить покрытие спроса на цемент при возникновении проблем с импортом из Ирана. "Российская цементная отрасль функционирует с огромным неиспользованным запасом мощности, речь идет о потенциале в десятки миллионов тонн. Российские предприятия, включая заводы на юге РФ, недозагружены, отечественные производители готовы обеспечить покрытие спроса в полном объеме, потребность в импорте в любой из регионов РФ попросту отсутствует", – считают в компании. США и Израиль месяц назад, 28 февраля, начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

