Puma хочет зарегистрировать четыре товарных знака в России - 30.03.2026, ПРАЙМ
Немецкая Puma подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T08:21+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Немецкая Puma подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Заявки на регистрацию товарных знаков "King", "Король" и фирменных полосок поступили в ведомство 27 марта. В случае успешной регистрации компания сможет продавать под товарными знаками обувь, одежду, сумки, головные уборы и гимнастические товары. В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.
