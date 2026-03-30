Российские штурмовики подошли к Рай-Александровке, заявил Пушилин
2026-03-30T00:01+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российские штурмовики подошли к населенному пункту Рай-Александровка, который является ключевым узлом обороны ВСУ перед Славянском, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Касаемо Рай-Александровки, поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта. Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его канале в Max.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка, Артема, Липовка, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
