Путин и Вучич договорились о продлении газового контракта
2026-03-30T12:47+0300
энергетика
газ
россия
сербия
александр вучич
владимир путин
БЕЛГРАД, 30 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в понедельник утром провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по многим темам и договорился о продлении договора на поставки газа на три месяца по наиболее благоприятным ценам. "Только что завершил телефонный разговор с Владимиром Путиным о медицине, фармакологии, вакцинах, участии российских компаний в проектах в нашей стране. Разговаривали буквально обо всех областях. Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях", - заявил Вучич журналистам. Он добавил, что Сербия будет второй или третьей страной по самой низкой цене газа "скорее всего, вторая после Белоруссии".
