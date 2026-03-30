В России создадут Координационный совет по развитию креативных индустрий
Инициативу о создании Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий рассмотрят на заседании правительства в понедельник, сообщила... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T00:25+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Инициативу о создании Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий рассмотрят на заседании правительства в понедельник, сообщила пресс-служба кабмина Российской Федерации.
Поручение о создании соответствующего координационного органа дал российский премьер Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию креативных индустрий. Совет создадут на площадке Минэкономразвития, в его состав войдут заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и эксперты.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о Координационном совете по вопросам развития креативных (творческих) индустрий... Проектом постановления предлагается образовать совет и утвердить положение, регламентирующее его деятельность", - говорится в сообщении правительства.
По оценке Росстата, вклад креативных индустрий в рост ВВП России в 2025 году составил 4,2% (или почти 8,3 триллиона рублей) против 3,9% в 2024 году, при этом российский президент Владимир Путин поставил задачу увеличения вклада креативного сектора к 2030 году до 6% ВВП.
Правительство обсудит создание Координационного совета по развитию креативных индустрий
