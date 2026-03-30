Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом - 30.03.2026, ПРАЙМ
Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом
02:38 30.03.2026
 
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития РФ.
"Работаем над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом", - заявили в министерстве.
Там напомнили, что в прошлом году Россия отменила визы с Китаем, Саудовской Аравией, Оманом. А на очереди - Малайзия, Бахрейн, Кувейт.
В январе директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сообщал, что Россия передала коллегам из Вьетнама проект соглашения о групповом безвизе.
Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.
 
