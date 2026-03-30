Россия на МТЛФ подпишет соглашения по транспорту с пятью странами

2026-03-30T13:21+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ) в Санкт-Петербурге подпишет соглашения по транспорту с рядом стран, в том числе с Марокко, Танзанией, Камбоджей и Вьетнамом, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Мы подпишем соглашение с Марокко о международном автомобильном сообщении. С Танзанией и Камбоджей ожидаются меморандумы о взаимопонимании в области транспорта. Это документ, с которого все начинается. С Вьетнамом подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о морском судоходстве, потому что у нас увеличивается трафик. С Монголией – по пунктам пропуска. С казахской стороной – меморандум по взаимодействию в области цифровизации", - рассказал Никитин. Министр, в частности, рассказал подробности про соглашение с Марокко. Оно позволит российским водителям получать определенные гарантии в стране по транспортному обслуживанию и по прохождению российских грузов. "Такие гарантии всегда взаимны. То есть марокканские водители также будут у нас получать такие же возможности. Торговый оборот с Марокко растет. Да, не так близко на машине ехать, но постепенно мы охватываем Средиземное море с разных сторон. У нас такое соглашение с Турцией", - пояснил он. Никитин продолжил, что есть определенные интересы у африканских стран, и они обязательно будут предметно обсуждаться в ходе мероприятия. Планируются соглашения о подготовке специалистов. "У зарубежных коллег есть огромный запрос на подготовку кадров. Сегодня транспортное образование в России одно, наверное, из лучших в мире. И коллеги из стран СНГ говорят о том, что негде готовить тех же железнодорожников, которые умеют строить технологически современные системы с искусственным интеллектом, с высокими скоростями", - сообщил министр. Он назвал очень популярной темой дорожные технологии. "Коллеги в этой части запланировали большое количество узкоспециальных мероприятий, к которым есть значительный международный интерес. Это технологии строительства дорог, новые виды битумов, новые подходы именно к самой дорожной одежде. Россия – один из лидеров в этой области. Та программа по строительству дорог, которая у нас в последние годы существует, дала очень серьезный технологический рывок", - добавил министр. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.

