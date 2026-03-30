"Особое давление". В США рассказали о решении Трампа по России

В текущей ситуации Соединенные Штаты не в состоянии экономически влиять на Россию и, вероятно, не смогут это делать продолжительное время, такое мнение в эфире...

2026-03-30T05:28+0300

МОСКВА, 30 марта — ПРАЙМ. В текущей ситуации Соединенные Штаты не в состоянии экономически влиять на Россию и, вероятно, не смогут это делать продолжительное время, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-директор по анализу России в ЦРУ, а на сегодняшний день директор по глобальной стратегии Института Куинси Джордж Биб."Экономическая ситуация в США настолько неустойчива, что они не могут позволить себе поддерживать стратегию ограничения энергетических доходов России", — заявил эксперт.Он также отметил, что повышение цен на нефть укрепляет российские позиции."Кроме того, рост цен на нефть приносит России дополнительную краткосрочную прибыль в сфере энергетики. Это означает, что ее экономическая способность поддерживать конфликт с Украиной растет, по крайней мере в ближайшей перспективе, учитывая ситуацию с Ираном. Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какое-то особое экономическое давление для прекращения конфликта, и, вероятно, это давление не появится в ближайшее время", — отметил аналитик.Ранее Соединенные Штаты временно отменили санкции на нефть и нефтепродукты из России, погруженные на суда до 12 марта.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, во время которой стороны обмениваются ударами. Целью Тель-Авива является предотвращение обладания Тегераном ядерным оружием. Вашингтон пригрозил уничтожением военных возможностей Ирана и призывал к смене режима в стране. Иран, в свою очередь, готовится к защите и пока не видит смысла в возобновлении диалога.Из-за конфликта почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив — жизненно важный путь для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

https://1prime.ru/20260328/tramp-868710347.html

