"Решительно не в состоянии". На Западе резко высказались о России - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Решительно не в состоянии". На Западе резко высказались о России - 30.03.2026, ПРАЙМ
Западные страны слишком сильно зависят от поставляемого сырья, чтобы вести войну против России, пишет UnHerd. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T13:50+0300
мировая экономика
тегеран
ормузский пролив
дональд трамп
аэс "бушер"
вашингтон
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Западные страны слишком сильно зависят от поставляемого сырья, чтобы вести войну против России, пишет UnHerd."Запад настолько зависим от импорта сырья, что решительно не в состоянии вести сколь-либо серьезные войны с такими странами, как Иран, Россия или Китай", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, Тегеран блокировкой Ормузский пролив и атакой на страны Персидского залива нанес Вашингтону удар по самому болезненному месту — зависимости от мировой экономики и мировых финансовых рынков.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился не наносить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
Мировая экономика, Тегеран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, АЭС "Бушер", ВАШИНГТОН
UnHerd: Запад не может воевать с Россией из-за зависимости от импорта сырья

