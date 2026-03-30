https://1prime.ru/20260330/rossiya-868752870.html
"Решительно не в состоянии". На Западе резко высказались о России
Западные страны слишком сильно зависят от поставляемого сырья, чтобы вести войну против России, пишет UnHerd. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T13:50+0300
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Западные страны слишком сильно зависят от поставляемого сырья, чтобы вести войну против России, пишет UnHerd."Запад настолько зависим от импорта сырья, что решительно не в состоянии вести сколь-либо серьезные войны с такими странами, как Иран, Россия или Китай", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, Тегеран блокировкой Ормузский пролив и атакой на страны Персидского залива нанес Вашингтону удар по самому болезненному месту — зависимости от мировой экономики и мировых финансовых рынков.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился не наносить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
https://1prime.ru/20260330/iran-868743895.html
https://1prime.ru/20260330/iran-868743044.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, тегеран, ормузский пролив, дональд трамп, аэс "бушер", вашингтон
