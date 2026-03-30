"Нам следует отказаться". В Финляндии запаниковали из-за России

Финляндии нужно избавиться от американского военного контингента из-за возможной эскалации конфликта между НАТО и Россией, заявил профессор Хельсинкского... | 30.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Финляндии нужно избавиться от американского военного контингента из-за возможной эскалации конфликта между НАТО и Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Нам следует в срочном порядке отказаться от самой большой ошибки, допущенной за время нашей независимости, а именно от присутствия американских войск на финской территории", — высказался он.По словам профессора, объекты в Финляндии, используемые Вашингтоном, могут стать мишенью в случае конфликта с Россией.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

