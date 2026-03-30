"Не удается": в Финляндии сделали заявление о переговорах с Россией

"Не удается": в Финляндии сделали заявление о переговорах с Россией - 30.03.2026, ПРАЙМ

"Не удается": в Финляндии сделали заявление о переговорах с Россией

Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за нерешенных внутренних вопросов, заявил бывший глава администрации президента | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T22:41+0300

2026-03-30T22:41+0300

2026-03-30T22:41+0300

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за нерешенных внутренних вопросов, заявил бывший глава администрации президента Финляндии, директор Финского института международных отношений Хиски Хауккала в интервью немецкому изданию Stern."То, что Европа остается в стороне от этих переговоров, совершенно неприемлемо. Другие ведут переговоры по вопросу, который напрямую затрагивает нашу безопасность, потому что нам не удается найти сильный и единый европейский голос. <…> Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости. Пока нашим главным страхом остается отсутствие единства, а не ситуация на Украине или будущее европейской безопасности, я считаю, что мы не готовы к переговорам с россиянами", — сказал он.Эксперт также добавил, что между россиянами и европейцами должна быть коммуникация, "чтобы избежать неправильного толкования вопросов военного характера, таких как учения или закупка систем вооружения".Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 14 марта заявил, что ЕС нужно наладить диалог с Москвой по украинскому урегулированию. Политик отметил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев и поставлять ему оружие без участия США. Он также признал невозможность "задушить Россию экономически".Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

европа

финляндия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, финляндия, украина, владимир путин, ес