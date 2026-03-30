Росстандарт впервые принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала
2026-03-30T01:17+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Росстандарт впервые в истории принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала, требования вступят в силу в апреле текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
"Ранее отдельный ГОСТ в отношении данного вида продукции отсутствовал, продукция вырабатывалась по собственным ТУ производителя, данные о которых были недоступны", - прокомментировали в Росстандарте.
В традиционной пшеничной муке может содержаться от 58,5 до 68,5% крахмала в зависимости от сорта. Однако в высококрахмалистой муке процент выше - уже от 80%.
Как пояснили в Росстандарте, такая мука содержит значительно меньше белка и клейковины, чем обычная. Поэтому тесто из высококрахмалистой муки получается более пластичным, а печенье из нее - более хрустящими. Такую муку используют для изготовления печенья, тортов, кексов, пряников, муссов, желе и других десертов.
ГОСТ уточняет, что мука должна выглядеть как однородный сыпучий порошок белого цвета, но также она может иметь желтоватый оттенок. Посторонние привкусы и запахи не допускаются. Также не должно быть металломагнитных примесей.
Влажность муки, по ГОСТу, может составлять 12%. Что касается протеина, то его массовая доля должна быть 8%, 10% или 13% в зависимости от вида продукта.
Кроме того, на упаковке, в которой перевозят муку, должна быть надпись "Беречь от влаги". Уточняется также, что краска надписи, которую наносят уже на потребительский пакет или пачку с мукой, не должна проникать внутрь и придавать продукту посторонний запах.
"ГОСТ закрепляет высококрахмалистую пшеничную муку как отдельную категорию, устанавливает единые требования к производству и качеству готовой продукции и тем самым упрощает применение в промышленности, повышая прозрачность и доверие на рынке как для производителей, так и для потребителей", - заключили в Росстандарте.
