Никитин назвал сроки массового появления роверов в столицах регионов
Роверы массово появятся в столицах регионов России в 2026-2027 годах, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Роверы массово появятся в столицах регионов России в 2026-2027 годах, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Развитие технологий и цифровизация значатся в повестке Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который скоро стартует в Санкт-Петербурге. "С этого года и следующего они массово идут в столицы субъектов России", - ответил Никитин в преддверии форума на вопрос о роверах в городах России. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Глава Минтранса Никитин: роверы массово появятся в столицах субъектов РФ в 2026-2027 годах
