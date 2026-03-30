Рубль вышел в плюс и ощутимо растет к юаню на Мосбирже в начале недели - 30.03.2026, ПРАЙМ
Рубль вышел в плюс и ощутимо растет к юаню на Мосбирже в начале недели
Курс китайской валюты в понедельник перешел к снижению и ощутимо падает, ушел в район отметки 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник перешел к снижению и ощутимо падает, ушел в район отметки 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск снижался на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,68-11,86 рубля. В течение недели ожидается консолидация курса юаня в диапазоне 11,5-12 рубля, считает Денис Попов из ПСБ. "После завершения периода налоговых выплат марта волатильность курса рубля снизится. Основным фактором станет постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту, в условиях всё ещё слабой активности импортёров, и прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу", - добавляет он. В апреле ожидается укрепление российской валюты из-за роста притока долларов и юаней от повышения цен на углеводороды, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "С точки зрения "техники", ближайшая поддержка по курсу юаня лежит в районе 11,25 рубля, а более сильная – около 11 рублей", - добавляет он.
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник перешел к снижению и ощутимо падает, ушел в район отметки 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск снижался на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,68-11,86 рубля.
В течение недели ожидается консолидация курса юаня в диапазоне 11,5-12 рубля, считает Денис Попов из ПСБ.
"После завершения периода налоговых выплат марта волатильность курса рубля снизится. Основным фактором станет постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту, в условиях всё ещё слабой активности импортёров, и прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу", - добавляет он.
В апреле ожидается укрепление российской валюты из-за роста притока долларов и юаней от повышения цен на углеводороды, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "С точки зрения "техники", ближайшая поддержка по курсу юаня лежит в районе 11,25 рубля, а более сильная – около 11 рублей", - добавляет он.
