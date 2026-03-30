Правкомиссия одобрила закон об исследовании рынков иностранными компаниями

2026-03-30T18:44+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий иностранным и российским компаниям с долей участия нерезидентов более 20% исследовать товарные рынки РФ до сентября 2028 года, если их результаты используются для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования, сообщили РИА Новости в комиссии. "Одобрено", - сообщили в комиссии. Законопроект нацелен на обеспечение непрерывности административных процедур по расчету экспортных пошлин и налоговых баз. Минэкономразвития России для выполнения своих функций (мониторинга цен на нефть, газ, нефтепродукты) использует данные международных ценовых агентств, и без предлагаемого исключения с 1 марта 2026 года использование таких данных стало бы невозможным из-за вступившего в силу запрета, пояснили в комиссии. "Поэтому закон вводит исключение: до 1 сентября 2028 года иностранные агентства смогут продолжать эту работу, но только для государственных нужд – чтобы не было сбоев в налоговой и таможенной системах. Это исключение позволит иностранным исследовательским компаниям, выступающим в качестве ценовых агентств, продолжать деятельность строго для целей обеспечения госорганов, в первую очередь Минэкономразвития России, данными, необходимыми для расчета налоговых баз и экспортных пошлин на ключевые товары, такие как нефть, газ и нефтепродукты", – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, его комментарий есть в распоряжении РИА Новости. По закону, организатором исследований товарных рынков в РФ с 1 марта может быть только российское юрлицо. А организаторы исследований с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков страны. Исключением являются только случаи, когда исследование проводят по заказу органов власти, либо находящихся в их ведении организаций. Помимо этого, все базы данных и серверы, на которых размещается информация исследовательских компаний товарных рынков, должны находиться в России. Тем самым локализуются большие массивы стратегически значимых данных, повышается безопасность не только торговой сферы, но и связанных секторов экономики.

