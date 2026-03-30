Российский рынок акций умеренно растет в понедельник

Российский рынок акций умеренно растет на фоне роста цен на нефть
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл неделю умеренным ростом благодаря растущей цене на нефть и надеждам на возобновление переговоров об урегулировании конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.12 мск растёт на 0,61% относительно предыдущего закрытия, до 2 806,5 пункта.
Индекс отступили от минимумов дня из-за актуализации надежд на возобновление мирных переговоров, которые остаются важным драйвером "широкого" рынка, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Инвесторы игнорируют благоприятные для индексов факторы (снижение процентных ставок, привлекательные оценочные коэффициенты и дивидендная доходность)", - добавил Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Позитивная динамика связана с ростом цен на нефть, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, отметила Кристина Гудым из ФГ "Финам". Так, июньский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 2,28%, до 107,72 доллара за баррель.
Один из лидеров роста капитализации - "Русал" (+2,32%), акции которого дорожают вместе с алюминием. Однако часть роста стоимости акции растеряли после предупреждения от Федеральной антимонопольной службы, согласно которому группа компаний до 30 апреля должна изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ.
"Бумаги "Мечела" поддерживают новости о наращивании экспорта угля в Индию на фоне подорожания нефти и газа. Котировки "Магнита" отреагировали снижением на новость о том, что в России впервые за 25 лет сократилось общее число магазинов", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения котировок - акции ДВМП (−3,32%), ЛСР (−2,37%), "Башнефти" (−2,23%), "Самолета" (−2,19%) и "Магнита" (−1,8%).
"Главный сдерживающий фактор — неопределённость иранского трека, которая одновременно и поднимает нефтяные доходы бюджета, и ограничивает их физическую реализацию через повреждённую инфраструктуру", - анализирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Индекс Мосбиржи может еще некоторое время провести в диапазоне 2740-2840 пунктов, делится Дудников.