Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке приостановили

Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке РФ в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля, следует из постановления кабмина, размещенного на... | 30.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке РФ в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Приостановить до 1 июля 2026 года действие пунктов 4 и 5 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи c формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №699", - говорится в документе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 30 марта 2026 года.

