Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами 42 пары поездов - 30.03.2026, ПРАЙМ
РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами 42 пары поездов
РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами 42 пары поездов - 30.03.2026, ПРАЙМ
РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами 42 пары поездов
РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами России 42 пары поездов, а при возможности увеличат количество вагонов и назначат дополнительные составы,... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T18:25+0300
2026-03-30T18:25+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами России 42 пары поездов, а при возможности увеличат количество вагонов и назначат дополнительные составы, сообщили РИА Новости в компании. Пляжи Анапы, которые были закрыты после разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе, планируется открыть к 1 июня 2026 года, сообщал вице-премьер Виталий Савельев. "В летнем сезоне-2026 в сообщении с Анапой будет курсировать 42 пары поездов, из которых 36 пар – сезонные, назначенные на лето. Это закреплено в действующем графике поездов, разработанном на период 2024-2027 гг.", - прокомментировали в РЖД информацию о поездах с связи с планами открытия пляжей. Компания регулярно отслеживает спрос на билеты в поезда дальнего следования. "При наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов по самым востребованным направлениям", - отметили в компании.
бизнес, россия, анапа, виталий савельев, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Виталий Савельев, РЖД
18:25 30.03.2026
 
РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами 42 пары поездов

РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами 42 пары поездов, готовы добавить еще

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. РЖД назначили на лето между Анапой и другими городами России 42 пары поездов, а при возможности увеличат количество вагонов и назначат дополнительные составы, сообщили РИА Новости в компании.
Пляжи Анапы, которые были закрыты после разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе, планируется открыть к 1 июня 2026 года, сообщал вице-премьер Виталий Савельев.
"В летнем сезоне-2026 в сообщении с Анапой будет курсировать 42 пары поездов, из которых 36 пар – сезонные, назначенные на лето. Это закреплено в действующем графике поездов, разработанном на период 2024-2027 гг.", - прокомментировали в РЖД информацию о поездах с связи с планами открытия пляжей.
Компания регулярно отслеживает спрос на билеты в поезда дальнего следования.
"При наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов по самым востребованным направлениям", - отметили в компании.
ЭкономикаБизнесРОССИЯАНАПАВиталий СавельевРЖД
 
 
