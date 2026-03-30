Биржевые цены на сахар в мире вновь обновили рекорд с октября

2026-03-30T11:48+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире с началом недели поднимаются на 1,5%, преодолев 16 центов за фунт и вновь обновив рекорд с октября, как это было и неделей ранее, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 11.38 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар в США подскакивает на 1,46% относительно предыдущего закрытия, до 15,99 цента за фунт, ранее в ходе торгов достигая максимального уровня в 16,02 цента. Выше 16 центов цены оказались впервые с 13 октября прошлого года. С начала месяца сахар подорожал более чем на 10%. На стоимость сахара может влиять продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного торгового маршрута. Блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром, согласно данным Covrig Analytics, которые приводило агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20260330/ice-868747592.html

