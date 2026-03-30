Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на вторичку - 30.03.2026, ПРАЙМ
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на вторичку
Сбербанк с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на вторичку на 0,5 процентного пункта (п.п.), минимальная теперь 16%, сообщается в пресс-релизе банка. | 30.03.2026, ПРАЙМ
экономика
недвижимость
финансы
банки
сбербанк
домклик
недвижимость, финансы, банки, сбербанк, домклик
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки, Сбербанк, Домклик
10:45 30.03.2026
 
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на вторичку

Сбербанк с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на вторичку на 0,5 п.п.

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на вторичку на 0,5 процентного пункта (п.п.), минимальная теперь 16%, сообщается в пресс-релизе банка.
"С 1 апреля "Сбер" снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1% до 50%. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% – на покупку вторичного, и от 17,6% – по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки)", – говорится в сообщении.
Ранее, с 26 февраля, банк снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 п.п., минимальная на первичку составляла 15,7%, на вторичку – 16,5%. Таким образом, апрельское снижение коснулось только вторичного жилья.
ЭкономикаНедвижимостьФинансыБанкиСбербанкДомклик
 
 
