В Сбербанке оценили возможность увеличения нефтегазовых доходов в 2026 году
02:17 30.03.2026
 
В Сбербанке оценили возможность увеличения нефтегазовых доходов в 2026 году

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россия на фоне глобального энергокризиса может увеличить нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2026 году на 0,5%, а дополнительная экспортная выручка составит 20 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Россия - крупный и надежный экспортер энергоресурсов. Мы помогаем поддерживать баланс на мировом рынке. Если глобальные цены на нефть пойдут вверх, это даст нам как минимум 0,5% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2026 году. Мы получим порядка 20 миллиардов долларов дополнительной экспортной выручки", - сказал он.
При этом Ведяхин отметил, что нужно учитывать, что российская экономика не изолирована от глобальной. "А значит мы должны быть готовы адаптироваться к вторичным эффектам этого глобального шока", - добавил он.
По словам первого зампреда Сбербанка, глобальная экономика переживает шок от конфликта между США и Израиля с Ираном. Эффекты этого конфликта выходят далеко за пределы Ближнего Востока, а также рынка нефти и газа. Эффекты второго и третьего порядка затронут глобальную промышленность, сельское хозяйство, вызовут глобальную инфляцию и ударят по странам-импортёрам энергетических ресурсов, считает Ведяхин.
 
