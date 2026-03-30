Сбербанк назвал вклады лучшим инструментом для сбережений - 30.03.2026, ПРАЙМ
Банковские вклады - лучший инструмент для сбережений на сегодняшний день, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Банковские вклады - лучший инструмент для сбережений на сегодняшний день, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Сегодня вклады - лучший вариант, потому что реальная ставка высокая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ведяхин пояснил, что разрыв между реальной инфляцией и доходностью по вкладам сейчас существенный, а при относительно стабильном рубле "это дает максимальный результат".
ЦБ РФ по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. По оценке Росстата, годовая инфляция в России в январе составила 6%.
