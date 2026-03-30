В Госдуме прокомментировали идею о шестидневной рабочей неделе
Переход на шестидневную рабочую неделю является несвоевременной мерой, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T22:24+0300
политика
россия
олег дерипаска
госдума
бизнес
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Переход на шестидневную рабочую неделю является несвоевременной мерой, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". "Мне кажется, это сейчас не своевременная мера, потому что и так сейчас у людей непростая жизнь, с учетом всех запретов, с учетом инфляции и всего остального", - сказал Даванков. По его словам, "шесть дней" не решат задачу повышения эффективности. Политик отметил, что эффективность повышается за счет роботизации, модернизации производства, оптимизации расходов. "Шестидневный график – это такой экстенсивный путь, где люди будут больше работать и получать столько же. А это, как следствие, уменьшение заработной платы. Такое предложение я поддержать не могу. При всем уважении к господину Дерипаске", - заключил парламентарий.
2026
Депутат Госдумы Даванков назвал переход на шестидневную рабочую неделю несвоевременным
