https://1prime.ru/20260330/smi-868742381.html

NYT: численность американских войск на Ближнем Востоке достигла 50 тысяч

Численность американских войск в ближневосточном регионе достигла 50 тысяч человек, что на 10 тысяч больше обычного, утверждает газета New York Times со ссылкой

2026-03-30T02:23+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868742381.jpg?1774829321

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Численность американских войск в ближневосточном регионе достигла 50 тысяч человек, что на 10 тысяч больше обычного, утверждает газета New York Times со ссылкой на военных чиновников США. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о прибытии десантного корабля ВМС США USS Tripoli на Ближний Восток с морскими пехотинцами на борту. "Обычно в регионе, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, на базах и кораблях в любой момент времени находится около 40 тысяч американских военнослужащих. Но после того как Трамп развязал войну с Ираном, их число превысило 50 тысяч", - говорится в публикации издания, которое ссылается на неназванных военных чиновников США. Газета ранее сообщала, что Пентагон также распорядился перебросить на Ближний Восток около двух тысяч солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные военные возможности. По информации СМИ, американские десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана, хотя их точное местоположение не раскрывается. Ожидается, что они примут участие либо в захвате острова Харк, главного иранского центра экспорта нефти, либо в другой военной операции совместно с пехотинцами. Однако, как сообщили изданию военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих - это слишком мало для проведения крупной наземной операции. Иран занимает почти треть территории континентальной части США, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению экспертов, захватить такую огромную и сложную страну с вооруженными силами в 50 тысяч человек практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы удержать её. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

