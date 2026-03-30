PN: в сенате США проведут слушания по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС

Банковский комитет сената США планирует провести слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной систем (ФРС) на неделе, начинающейся...

2026-03-30T02:29+0300

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Банковский комитет сената США планирует провести слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной систем (ФРС) на неделе, начинающейся 13 апреля, передает издание Punchbowl News со ссылкой на источники. "Банковский комитет сената, по словам двух источников, знакомых с планами, намерен провести слушания по утверждению кандидатуры Уорша уже на неделе, начинающейся 13 апреля", - пишет издание. По информации издания, Уорш активно проводит встречи на Капитолийском холме, добиваясь поддержки своей кандидатуры. В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС. Президент также указал, что Уорш хочет снижать ключевую ставку. Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. При этом он стал самым молодым членом совета - на тот момент ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.

