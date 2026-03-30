СМИ: фондовый индекс акций банков Европы может прервать серию роста

2026-03-30T14:31+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Индекс акций европейских банков с очень высокой долей вероятности может прервать рекордную серию поквартального роста из-за совокупности факторов - опасений по поводу последствий конфликта на Ближнем Востоке в Иране и оттока капитала из рынка частного кредитования, сообщает агентство Блумберг. "Европейские банковские акции могут прервать рекордную победную серию роста в тринадцать кварталов из-за опасений по поводу последствий войны в Иране и оттока денежных средств с рынка частного кредитования", - говорится в материале. Как отмечает Блумберг, с начала года индекс европейского банковского сектора Stoxx 600 Banks снизился на 8,7% после того, как демонстрировал рост каждый квартал подряд с четвертого квартала 2022 года. И с учётом того, что первый квартал года уже почти закончился, едва ли он успеет наверстать падение за два оставшихся дня. Отрицательная динамика вызвана в том числе опасениями, что увеличение цен на энергоносители "ударит" по экономике, указывает Блумберг. "Если война в Иране будет более продолжительной, опасения мировых кредиторов по поводу стагфляции усилятся. Продолжительный перебой поставок товаров в мире может иметь более существенные последствия для европейских банков", - приводит агентство мнение аналитиков Bloomberg Intelligence Хермана Чаня (Herman Chan) и Филипа Ричардза (Philip Richards). Кроме того, проблемы в области кредитования негативно повлияли на акции европейских банков еще до начала ближневосточного конфликта, так как на рынке частного кредитования наблюдается отток инвесторов, в том числе из-за опасений относительно качества кредитов. В понедельник акции банковской группы Unicredit в Германии снижаются в цене на 1,23%, французской Societe Generale - на 3,18%, Deutsche Bank - на 1,02%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

