В Соцфонде объяснили, как происходит перерасчет пенсий
В Соцфонде объяснили, как происходит перерасчет пенсий - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Соцфонде объяснили, как происходит перерасчет пенсий
Перерасчет пенсий в России в ряде случаев происходит автоматически при выявлении более выгодных условий учета стажа или заработка без необходимости подачи... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T04:00+0300
2026-03-30T04:00+0300
2026-03-30T04:00+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перерасчет пенсий в России в ряде случаев происходит автоматически при выявлении более выгодных условий учета стажа или заработка без необходимости подачи заявлений, сообщили РИА Новости в Соцфонде РФ.
"Если обнаруживается, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты самостоятельно инициируют сбор документов и делают перерасчет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СФР уточнили, что в стране действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении выплат. При каждом обращении проводится проверка по всей вертикали - от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.
Особое внимание уделяется периодам до 2002 года, когда данные могли сохраняться не полностью. Для этого реализуется программа проверки выплатных дел. С 2019 по 2025 год проверено более 40 миллионов дел, а свыше 1,2 миллиона граждан получили помощь в подтверждении стажа. В 2026 году планируется дополнительно проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.
В Соцфонде объяснили, как происходит перерасчет пенсий
Соцфонд: перерасчет пенсий происходит автоматически при выявлении выгодных условий
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Перерасчет пенсий в России в ряде случаев происходит автоматически при выявлении более выгодных условий учета стажа или заработка без необходимости подачи заявлений, сообщили РИА Новости в Соцфонде РФ.
"Если обнаруживается, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты самостоятельно инициируют сбор документов и делают перерасчет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СФР уточнили, что в стране действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении выплат. При каждом обращении проводится проверка по всей вертикали - от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.
Особое внимание уделяется периодам до 2002 года, когда данные могли сохраняться не полностью. Для этого реализуется программа проверки выплатных дел. С 2019 по 2025 год проверено более 40 миллионов дел, а свыше 1,2 миллиона граждан получили помощь в подтверждении стажа. В 2026 году планируется дополнительно проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.