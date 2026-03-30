https://1prime.ru/20260330/sovbez-868740525.html

В Совбезе назвали западные модели борьбы с наркотиками неэффективными

В Совбезе назвали западные модели борьбы с наркотиками неэффективными - 30.03.2026, ПРАЙМ

В Совбезе назвали западные модели борьбы с наркотиками неэффективными

Западные модели борьбы с наркотиками оказались неэффективными, в таких странах, как Германия, Нидерланды и Канада серьёзно выросли показатели употребления... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T00:19+0300

2026-03-30T00:19+0300

2026-03-30T00:19+0300

экономика

общество

мировая экономика

германия

нидерланды

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868740525.jpg?1774819174

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Западные модели борьбы с наркотиками оказались неэффективными, в таких странах, как Германия, Нидерланды и Канада серьёзно выросли показатели употребления запрещенных средств, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Имеющиеся данные ярко свидетельствуют о том, что продвигаемая рядом стран нарколиберальная повестка так называемого "снижения вреда" не приносит положительного результата", - сказал Гребенкин в интервью aif.ru. За примерами далеко ходить не надо, добавил он. "Так, министр внутренних дел Германии осенью 2025 года заявил о серьезном росте употребления наркотиков в стране после легализации каннабиса, назвав соответствующий закон вредоносным. В Нидерландах, известных своей мягкой антинаркотической политикой, за последние десять лет утроилось число смертей, напрямую связанных с употреблением наркотиков", - отметил Гребенкин. По его словам, три года назад власти канадской провинции Британская Колумбия запустили эксперимент по декриминализации употребления и хранения целого ряда запрещенных наркотических средств. "В результате, как отмечает пресса, очень быстро в полицию стали поступать жалобы на массовое употребление наркотиков в общественных местах, при этом не увеличилось число наркозависимых, которые, как считалось, будут обращаться к властям за медицинской помощью. Итог — эксперимент признан неудачным и не будет продлеваться, а тем более распространяться на всю страну, как это намечалось изначально", - сказал Гребенкин. Как противоположность указанным негативным трендам можно привести китайскую модель антинаркотической политики, где сочетаются высокая степень цифровизации государственного контроля, жесткие санкции за наркопреступления и активное использование превентивных действий, подчеркнул замсекретаря СБ РФ. "Результатом последовательной реализации указанных мер стало значительное сокращение наркозависимых", - отметил Гребенкин. По его мнению, это сравнение вполне наглядно демонстрирует преимущество антинаркотического вектора, заданного и в России.

германия

нидерланды

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, германия, нидерланды, рф