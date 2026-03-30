В Совбезе назвали западные модели борьбы с наркотиками неэффективными - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Совбезе назвали западные модели борьбы с наркотиками неэффективными
00:19 30.03.2026
 
В Совбезе назвали западные модели борьбы с наркотиками неэффективными

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: на Западе выросли показатели употребления наркотиков

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Западные модели борьбы с наркотиками оказались неэффективными, в таких странах, как Германия, Нидерланды и Канада серьёзно выросли показатели употребления запрещенных средств, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Имеющиеся данные ярко свидетельствуют о том, что продвигаемая рядом стран нарколиберальная повестка так называемого "снижения вреда" не приносит положительного результата", - сказал Гребенкин в интервью aif.ru.
За примерами далеко ходить не надо, добавил он.
"Так, министр внутренних дел Германии осенью 2025 года заявил о серьезном росте употребления наркотиков в стране после легализации каннабиса, назвав соответствующий закон вредоносным. В Нидерландах, известных своей мягкой антинаркотической политикой, за последние десять лет утроилось число смертей, напрямую связанных с употреблением наркотиков", - отметил Гребенкин.
По его словам, три года назад власти канадской провинции Британская Колумбия запустили эксперимент по декриминализации употребления и хранения целого ряда запрещенных наркотических средств.
"В результате, как отмечает пресса, очень быстро в полицию стали поступать жалобы на массовое употребление наркотиков в общественных местах, при этом не увеличилось число наркозависимых, которые, как считалось, будут обращаться к властям за медицинской помощью. Итог — эксперимент признан неудачным и не будет продлеваться, а тем более распространяться на всю страну, как это намечалось изначально", - сказал Гребенкин.
Как противоположность указанным негативным трендам можно привести китайскую модель антинаркотической политики, где сочетаются высокая степень цифровизации государственного контроля, жесткие санкции за наркопреступления и активное использование превентивных действий, подчеркнул замсекретаря СБ РФ. "Результатом последовательной реализации указанных мер стало значительное сокращение наркозависимых", - отметил Гребенкин.
По его мнению, это сравнение вполне наглядно демонстрирует преимущество антинаркотического вектора, заданного и в России.
 
