В Совбезе заявили о попытках контрабанды наркотиков в Россию - 30.03.2026, ПРАЙМ

Транснациональные преступные группировки продолжают пытаться контрабандно ввозить в Россию наркотики по отработанным маршрутам, несмотря на антироссийские... | 30.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Транснациональные преступные группировки продолжают пытаться контрабандно ввозить в Россию наркотики по отработанным маршрутам, несмотря на антироссийские санкции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Несмотря на санкционные ограничения со стороны стран коллективного Запада, транснациональные преступные группировки продолжают использовать сложившиеся каналы для организации поставок запрещенных веществ в Россию", - констатировал Гребенкин в интервью aif.ru. По его словам, фиксируется активность контрабандистов, действующих на территории стран Европейского союза, по ввозу в Россию марокканского гашиша, а также синтетических наркотических средств из европейских нарколабораторий, в том числе транзитом через Белоруссию. Из стран Латинской Америки через акваторию балтийских морских портов России поступают партии кокаина, добавил он.

