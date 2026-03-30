Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260330/spros--868747228.html
Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники
Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники - 30.03.2026, ПРАЙМ
Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники
Спрос среди россиян на бронирование отелей на майские снизился на 50% по сравнению с прошлым годом, на авиабилеты - на 15%; основная причина - меньшее... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T08:45+0300
2026-03-30T08:45+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
казань
санкт-петербург
москва
елена шелехова
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867334253_0:138:3146:1908_1920x0_80_0_0_5aa67ae4cb04539faf7ef148c7288606.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на бронирование отелей на майские снизился на 50% по сравнению с прошлым годом, на авиабилеты - на 15%; основная причина - меньшее количество выходных дней, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "В 2026 году активность туристов на майские праздники заметно снизилась: спрос на авиабилеты с вылетом с 1 по 11 мая упал на 15%, а интерес к бронированию отелей сократился на 50%", - говорится в сообщении. По мнению руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, главная причина спада активности - меньшее количество выходных дней. В этом году россияне отдыхают по три дня: 1-3 мая и 9-11 мая, тогда как в прошлом году по четыре - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Чаще всего на майские среди российских городов бронируют отели в Казани (16% от заказов), Санкт-Петербург (13%) и Москва (11%). Среди зарубежных стран по количеству бронирований жилья в лидерах Турция (13%), Япония (12%) и Китай (9%). "Наиболее заметный прирост в отельном секторе продемонстрировали Самара, где спрос увеличился на 60%, и Токио – с ростом на 50%", - обратили внимание в OneTwoTrip. В среднем в этом году на майские отели по России обходятся в 10,6 тысячи рублей за ночь; за рубежом - в 18,7 тысячи рублей за ночь. Средняя стоимость перелета по стране составляет 11,5 тысячи рублей, за границу - 29 тысяч рублей, заключили в сервисе.
https://1prime.ru/20260327/jurist-868671370.html
казань
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867334253_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_87367470196e625ad5d0251e88f639f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, казань, санкт-петербург, москва, елена шелехова, onetwotrip
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Елена Шелехова, OneTwoTrip
08:45 30.03.2026
 
Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники

Спрос на бронирование отелей на майские праздники сократился на 50 процентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Туристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на бронирование отелей на майские снизился на 50% по сравнению с прошлым годом, на авиабилеты - на 15%; основная причина - меньшее количество выходных дней, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"В 2026 году активность туристов на майские праздники заметно снизилась: спрос на авиабилеты с вылетом с 1 по 11 мая упал на 15%, а интерес к бронированию отелей сократился на 50%", - говорится в сообщении.
По мнению руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, главная причина спада активности - меньшее количество выходных дней. В этом году россияне отдыхают по три дня: 1-3 мая и 9-11 мая, тогда как в прошлом году по четыре - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Чаще всего на майские среди российских городов бронируют отели в Казани (16% от заказов), Санкт-Петербург (13%) и Москва (11%). Среди зарубежных стран по количеству бронирований жилья в лидерах Турция (13%), Япония (12%) и Китай (9%).
"Наиболее заметный прирост в отельном секторе продемонстрировали Самара, где спрос увеличился на 60%, и Токио – с ростом на 50%", - обратили внимание в OneTwoTrip.
В среднем в этом году на майские отели по России обходятся в 10,6 тысячи рублей за ночь; за рубежом - в 18,7 тысячи рублей за ночь. Средняя стоимость перелета по стране составляет 11,5 тысячи рублей, за границу - 29 тысяч рублей, заключили в сервисе.
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯКАЗАНЬСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАЕлена ШелеховаOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала