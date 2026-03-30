Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники

2026-03-30T08:45+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на бронирование отелей на майские снизился на 50% по сравнению с прошлым годом, на авиабилеты - на 15%; основная причина - меньшее количество выходных дней, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "В 2026 году активность туристов на майские праздники заметно снизилась: спрос на авиабилеты с вылетом с 1 по 11 мая упал на 15%, а интерес к бронированию отелей сократился на 50%", - говорится в сообщении. По мнению руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, главная причина спада активности - меньшее количество выходных дней. В этом году россияне отдыхают по три дня: 1-3 мая и 9-11 мая, тогда как в прошлом году по четыре - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Чаще всего на майские среди российских городов бронируют отели в Казани (16% от заказов), Санкт-Петербург (13%) и Москва (11%). Среди зарубежных стран по количеству бронирований жилья в лидерах Турция (13%), Япония (12%) и Китай (9%). "Наиболее заметный прирост в отельном секторе продемонстрировали Самара, где спрос увеличился на 60%, и Токио – с ростом на 50%", - обратили внимание в OneTwoTrip. В среднем в этом году на майские отели по России обходятся в 10,6 тысячи рублей за ночь; за рубежом - в 18,7 тысячи рублей за ночь. Средняя стоимость перелета по стране составляет 11,5 тысячи рублей, за границу - 29 тысяч рублей, заключили в сервисе.

https://1prime.ru/20260327/jurist-868671370.html

