https://1prime.ru/20260330/spros--868747228.html
Россияне снизили спрос на бронирование отелей на майские праздники
2026-03-30T08:45+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
казань
санкт-петербург
москва
елена шелехова
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867334253_0:138:3146:1908_1920x0_80_0_0_5aa67ae4cb04539faf7ef148c7288606.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на бронирование отелей на майские снизился на 50% по сравнению с прошлым годом, на авиабилеты - на 15%; основная причина - меньшее количество выходных дней, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "В 2026 году активность туристов на майские праздники заметно снизилась: спрос на авиабилеты с вылетом с 1 по 11 мая упал на 15%, а интерес к бронированию отелей сократился на 50%", - говорится в сообщении. По мнению руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, главная причина спада активности - меньшее количество выходных дней. В этом году россияне отдыхают по три дня: 1-3 мая и 9-11 мая, тогда как в прошлом году по четыре - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Чаще всего на майские среди российских городов бронируют отели в Казани (16% от заказов), Санкт-Петербург (13%) и Москва (11%). Среди зарубежных стран по количеству бронирований жилья в лидерах Турция (13%), Япония (12%) и Китай (9%). "Наиболее заметный прирост в отельном секторе продемонстрировали Самара, где спрос увеличился на 60%, и Токио – с ростом на 50%", - обратили внимание в OneTwoTrip. В среднем в этом году на майские отели по России обходятся в 10,6 тысячи рублей за ночь; за рубежом - в 18,7 тысячи рублей за ночь. Средняя стоимость перелета по стране составляет 11,5 тысячи рублей, за границу - 29 тысяч рублей, заключили в сервисе.
https://1prime.ru/20260327/jurist-868671370.html
казань
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867334253_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_87367470196e625ad5d0251e88f639f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Юрист объяснил, почему май не самый выгодный месяц для отпуска