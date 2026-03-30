https://1prime.ru/20260330/ssha-868744893.html

В США выросло число случаев депортаций россиян из страны

2026-03-30T06:03+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

калифорния

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868744893.jpg?1774839829

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Если в 2021 финансовом году (финансовый год в США начинается 1 октября и заканчивается 31 сентября следующего года) эта цифра составляла 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году этот показатель вырос до 229 случаев. В следующем году он увеличился до 464 депортаций, выяснило агентство. Больше всего было выслано из штата Калифорния, далее идет Филадельфия и Пенсильвания, следует из проанализированных РИА Новости данных. Итоговых данных за 2025 финансовый год пока нет, выборка показывает цифру 137, однако в дисклеймере говорится, что они актуальны по состоянию на январь 2025 год. РИА Новости обратилось с запросом в профильное ведомство, однако на момент публикации ответ не был получен.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

