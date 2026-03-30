В США выросло число случаев депортаций россиян из страны - 30.03.2026, ПРАЙМ
В США выросло число случаев депортаций россиян из страны
В США выросло число случаев депортаций россиян из страны - 30.03.2026, ПРАЙМ
В США выросло число случаев депортаций россиян из страны
Число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА... | 30.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Если в 2021 финансовом году (финансовый год в США начинается 1 октября и заканчивается 31 сентября следующего года) эта цифра составляла 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году этот показатель вырос до 229 случаев. В следующем году он увеличился до 464 депортаций, выяснило агентство. Больше всего было выслано из штата Калифорния, далее идет Филадельфия и Пенсильвания, следует из проанализированных РИА Новости данных. Итоговых данных за 2025 финансовый год пока нет, выборка показывает цифру 137, однако в дисклеймере говорится, что они актуальны по состоянию на январь 2025 год. РИА Новости обратилось с запросом в профильное ведомство, однако на момент публикации ответ не был получен.
В США выросло число случаев депортаций россиян из страны

Число депортаций россиян из США в 2023 году выросло до 229 человек

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Если в 2021 финансовом году (финансовый год в США начинается 1 октября и заканчивается 31 сентября следующего года) эта цифра составляла 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году этот показатель вырос до 229 случаев. В следующем году он увеличился до 464 депортаций, выяснило агентство.
Больше всего было выслано из штата Калифорния, далее идет Филадельфия и Пенсильвания, следует из проанализированных РИА Новости данных.
Итоговых данных за 2025 финансовый год пока нет, выборка показывает цифру 137, однако в дисклеймере говорится, что они актуальны по состоянию на январь 2025 год.
РИА Новости обратилось с запросом в профильное ведомство, однако на момент публикации ответ не был получен.
 
