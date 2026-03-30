https://1prime.ru/20260330/ssha-868753135.html
СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО
СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО - 30.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО
Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана, сообщает El Pais.
2026-03-30T13:53+0300
2026-03-30T13:53+0300
2026-03-30T13:53+0300
сша
испания
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_9482cb1123c3f96ebc0affcee4de3f09.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана, сообщает El Pais."Мадрид не только запрещает использование авиабаз "Рота" и "Морон" истребителями или самолетами-заправщиками, участвующими в атаке, но и закрывает свое воздушное пространство для американских самолетов, базирующихся в третьих странах, таких как Великобритания и Франция", — отмечается в статье.Однако уточняется, что в чрезвычайных ситуациях может быть разрешен пролёт или посадка самолета, задействованного в операции. В начале марта испанское правительство выразило несогласие с военными действиями США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что такие операции нарушают нормы международного права. Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил Испании экономическими санкциями, включая возможное прекращение торговых отношений. Кроме того, глава Белого дома согласился рассмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании, учитывая нежелание Мадрида поддерживать американскую военную операцию против Ирана.
https://1prime.ru/20260330/tramp-868751625.html
https://1prime.ru/20260325/iran-868614541.html
сша
испания
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_232:0:4008:2832_1920x0_80_0_0_b60fbeffc8ba6cad12b79717ea6fbb40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, испания, иран, дональд трамп
США, ИСПАНИЯ, ИРАН, Дональд Трамп
СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО
El Pais: Испания закрыла небо для участвующих в войне против Ирана самолетов