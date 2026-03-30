СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО

СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО - 30.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана, сообщает El Pais. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T13:53+0300

2026-03-30T13:53+0300

2026-03-30T13:53+0300

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана, сообщает El Pais."Мадрид не только запрещает использование авиабаз "Рота" и "Морон" истребителями или самолетами-заправщиками, участвующими в атаке, но и закрывает свое воздушное пространство для американских самолетов, базирующихся в третьих странах, таких как Великобритания и Франция", — отмечается в статье.Однако уточняется, что в чрезвычайных ситуациях может быть разрешен пролёт или посадка самолета, задействованного в операции. В начале марта испанское правительство выразило несогласие с военными действиями США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что такие операции нарушают нормы международного права. Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил Испании экономическими санкциями, включая возможное прекращение торговых отношений. Кроме того, глава Белого дома согласился рассмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании, учитывая нежелание Мадрида поддерживать американскую военную операцию против Ирана.

сша

испания

иран

сша, испания, иран, дональд трамп