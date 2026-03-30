Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО - 30.03.2026, ПРАЙМ
Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана, сообщает El Pais. | 30.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260330/tramp-868751625.html
https://1prime.ru/20260325/iran-868614541.html
13:53 30.03.2026
 
СМИ рассказали о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО

El Pais: Испания закрыла небо для участвующих в войне против Ирана самолетов

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США против Ирана, сообщает El Pais.
"Мадрид не только запрещает использование авиабаз "Рота" и "Морон" истребителями или самолетами-заправщиками, участвующими в атаке, но и закрывает свое воздушное пространство для американских самолетов, базирующихся в третьих странах, таких как Великобритания и Франция", — отмечается в статье.
Однако уточняется, что в чрезвычайных ситуациях может быть разрешен пролёт или посадка самолета, задействованного в операции.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
"Это подвело его". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Трампом
12:46
В начале марта испанское правительство выразило несогласие с военными действиями США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что такие операции нарушают нормы международного права.
Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил Испании экономическими санкциями, включая возможное прекращение торговых отношений.
Кроме того, глава Белого дома согласился рассмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании, учитывая нежелание Мадрида поддерживать американскую военную операцию против Ирана.
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Резкий ответ Ирана на заявление Трампа вызвал переполох на Западе
25 марта, 17:26
 
