"Первые выстрелы". В США сделали заявление о начале следующей мировой войны
Следующая мировая война начнется в космосе, пишет американский обозреватель Bloomberg Андреас Клут. | 30.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Следующая мировая война начнется в космосе, пишет американский обозреватель Bloomberg Андреас Клут."Есть согласие в том, что, что первые выстрелы следующей мировой войны почти наверняка будут произведены в космосе", — говорится в публикации.Как указал колумнист, крупные военные державы мира, такие как США, Китай и Россия, используют свои спутники ради тех или иных собственных целей, что, по его мнению, вынуждает эти державы готовиться как уничтожению вражеской космической инфраструктуры, так и к обороне своей собственной.Клут допустил применение ядерного оружия в таком конфликте, но, как подчеркнул он, для человечества это обернется лишь одними неблагоприятными последствиями.Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.В МИД России заявлял, что реализация курса США на развертывание силового потенциала в околоземном пространстве чревата гонкой космических вооружений.
Bloomberg: следующая мировая война начнется в космосе