В США сделали тревожное заявление об Иране

В США сделали тревожное заявление об Иране - 30.03.2026, ПРАЙМ

В США сделали тревожное заявление об Иране

США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире...

2026-03-30T23:20+0300

2026-03-30T23:20+0300

2026-03-30T23:20+0300

вашингтон

тегеран

иран

дуглас макгрегор

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы", — сказал он.По словам Макгрегора, Вашингтон неспособен определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

https://1prime.ru/20260330/ssha-868765295.html

https://1prime.ru/20260330/iran-868757200.html

вашингтон

тегеран

иран

вашингтон, тегеран, иран, дуглас макгрегор