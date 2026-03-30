В США сделали тревожное заявление об Иране - 30.03.2026, ПРАЙМ
В США сделали тревожное заявление об Иране
В США сделали тревожное заявление об Иране - 30.03.2026, ПРАЙМ
В США сделали тревожное заявление об Иране
США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор
2026-03-30T23:20+0300
2026-03-30T23:20+0300
вашингтон
тегеран
иран
дуглас макгрегор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы", — сказал он.По словам Макгрегора, Вашингтон неспособен определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
вашингтон, тегеран, иран, дуглас макгрегор
ВАШИНГТОН, Тегеран, ИРАН, Дуглас Макгрегор
23:20 30.03.2026
 
В США сделали тревожное заявление об Иране

Макгрегор: Вашингтон опустошит весь свой арсенал, но не выиграет войну против Тегерана

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы", — сказал он.
По словам Макгрегора, Вашингтон неспособен определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ВАШИНГТОНТегеранИРАНДуглас Макгрегор
 
 
