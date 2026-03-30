Чехия в прошлом году вывезла из России рекордное количество стали

Рекордное количество стали импортировала Чехия в 2025 году из России – около 830 тысяч тонн, что почти на 76% больше, чем годом ранее

2026-03-30T21:42+0300

ПРАГА, 30 мар – ПРАЙМ. Рекордное количество стали импортировала Чехия в 2025 году из России – около 830 тысяч тонн, что почти на 76% больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник портал Kurzy. "В прошлом году Чехия резко увеличила импорт стали из России, достигнув исторического рекорда. По данным чешского статуправления, она импортировала почти 830 тысяч тонн этого сырья, что почти на 76% больше, чем годом ранее. Стоимость этого импорта достигла почти 10 миллиардов крон (около 470 миллионов долларов - ред.)... При этом Чехия уже прекратила прямые закупки российской нефти и природного газа", - говорится в сообщении. Занимающая второе место по объему экспорта стали в Чехию соседняя Германия в прошлом году продала Праге более 191 тысячи тонн стали на сумму почти полтора миллиарда крон (около 70 миллионов долларов). В нынешнем году Чехия планирует импортировать из России стали в 4,3 раза больше, чем из Германии, Основной причиной резкого увеличения импорта стали из России является утрата конкурентоспособности чешской сталелитейной промышленности и постепенное прекращение традиций чешского сталелитейного производства, отмечает портал.

