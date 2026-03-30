Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чехия в прошлом году вывезла из России рекордное количество стали - 30.03.2026, ПРАЙМ
Чехия в прошлом году вывезла из России рекордное количество стали
21:42 30.03.2026
 
Чехия в прошлом году вывезла из России рекордное количество стали

ПРАГА, 30 мар – ПРАЙМ. Рекордное количество стали импортировала Чехия в 2025 году из России – около 830 тысяч тонн, что почти на 76% больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник портал Kurzy.
"В прошлом году Чехия резко увеличила импорт стали из России, достигнув исторического рекорда. По данным чешского статуправления, она импортировала почти 830 тысяч тонн этого сырья, что почти на 76% больше, чем годом ранее. Стоимость этого импорта достигла почти 10 миллиардов крон (около 470 миллионов долларов - ред.)... При этом Чехия уже прекратила прямые закупки российской нефти и природного газа", - говорится в сообщении.
Занимающая второе место по объему экспорта стали в Чехию соседняя Германия в прошлом году продала Праге более 191 тысячи тонн стали на сумму почти полтора миллиарда крон (около 70 миллионов долларов). В нынешнем году Чехия планирует импортировать из России стали в 4,3 раза больше, чем из Германии,
Основной причиной резкого увеличения импорта стали из России является утрата конкурентоспособности чешской сталелитейной промышленности и постепенное прекращение традиций чешского сталелитейного производства, отмечает портал.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
