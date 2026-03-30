Экс-главу центра Минобороны приговорили к 7,5 годам колонии за хищения

2026-03-30T11:13+0300

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по делу о хищении 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - решил суд. Кувшинова взяли под сражу в зале суда. Ранее прокурор попросил суд приговорить Кувшинова к 7,5 годам колонии строгого режима со штрафом 2,4 миллиона рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок 6 лет. Кроме того, обвинение настаивало на лишении его воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и наград. Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, центр, которым руководил фигурант, приобрел медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу. Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание. Ранее суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест.

общество , россия, москва, минобороны рф