Суд 30 марта вынесет решение по делу капитана танкера Boracay

Суд 30 марта вынесет решение по делу капитана танкера Boracay - 30.03.2026, ПРАЙМ

Суд 30 марта вынесет решение по делу капитана танкера Boracay

Французский суд 30 марта вынесет решение по делу капитана танкера Boracay, задержанного французскими властями в сентябре 2025 года. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T00:25+0300

2026-03-30T00:25+0300

2026-03-30T00:25+0300

ПАРИЖ, 30 мар - ПРАЙМ. Французский суд 30 марта вынесет решение по делу капитана танкера Boracay, задержанного французскими властями в сентябре 2025 года. Ранее прокуратура французского Бреста на западе страны запросила для капитана танкера максимальное наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч евро. Помимо этого, заместитель прокурора Бреста Габриэль Ролен обратился в уголовный суд с требованием выдать ордер на арест капитана судна, являющегося гражданином Китая. Капитан танкера обвиняется в отказе подчиниться требованиям ВМС Франции, когда военнослужащие пытались провести досмотр судна в сентябре, а также в "особом нежелании" сотрудничать с французскими властями. Адвокат Анри де Ришмон, выступающий с защитой капитана судна, при этом заявил, что ответчик не может быть привлечен к ответственности во Франции за действия, которые он совершил в международных водах. По мнению защиты, в рамках этого дела должны применяться положения не французского, а международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву. Более того, сторона защиты также поставила под сомнение сам факт отказа капитана подчиниться французским ВМС. В сентябре 2025 года агентство Рейтер со ссылкой на ВМС Франции передавало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В октябре французские военные поднялись на борт танкера, стоявшего близ порта Сен-Назер на западе страны и задержали двух членов экипажа. Речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. Прокуратура Бреста изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна", и "отказа подчиниться", однако позднее решила продолжить дело только против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден. После того, как двое членов экипажа вернулись на борт судна, оно продолжило свой путь в сторону Суэцкого канала. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера Boracay "пиратством", а также заявлял, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией. При этом в МИД России, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом" РФ, заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".

франция

брест

китай

2026

франция, брест, китай, эммануэль макрон, владимир путин, оон, мид рф, мид