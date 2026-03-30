Апелляция отклонила жалобу Rietumu Banka на решение по иску Генпрокуратуры

2026-03-30T16:39+0300

МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Rietumu Banka и еще ряда ответчиков на решение арбитражного суда Москвы, который в декабре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому латвийскому банку и владеющих недвижимостью в России, говорится в материалах, изученных РИА Новости. После рассмотрения дела апелляционной инстанцией решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Разбирательство проходит в закрытом режиме, судебные акты не публикуются. Как считает истец, через "КИ Инвест" из России выводились деньги в Латвию. Изначально Генпрокуратура РФ потребовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также применить последствия недействительности сделок – взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму. Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ в качестве применения недействительности сделок еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход установленных государством ограничительных мер, заявил юрист истца. В связи с уточнением иска ведомство добавило в перечень ответчиков собственников российских компаний – несколько иностранных юрлиц и ряд физлиц, которых оно считает "номинальными владельцами активов Rietumu Banka". Ответчики заявляли об отсутствии оснований для утверждений об их номинальном статусе и совершении платежей в пользу банка в обход закона. Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. А весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро. Суд в августе и октябре принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его "дочек" в России. Помимо активов "КИ Инвест", арест был наложен на четыре земельных участка в Подмосковье площадью более 3,5 гектаров, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении. Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.

