В России одобрили перенос наказания за продажу табака без лицензии - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260330/tabak-868756740.html
В России одобрили перенос наказания за продажу табака без лицензии
бизнес
россия
дмитрий григоренко
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1e/868756565_0:177:2791:1746_1920x0_80_0_0_b3f0cd8545e91d1da620756a66df5f5d.jpg
https://1prime.ru/20260325/tabak-868612056.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1e/868756565_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_743bfaf6f58dbe94c4e1810771f5a767.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:15 30.03.2026
 
В России одобрили перенос наказания за продажу табака без лицензии

Уголовную ответственность за продажу табака без лицензии могут ввести в 2027 году

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКурение
Курение - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Курение. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, которыми предлагается перенести введение в России уголовной ответственности за продажу табака и никотинсодержащей продукции без лицензии на 1 марта 2027 года, сообщили РИА Новости в комиссии.
"Одобрено", - сказали в комиссии.
"Перенос связан с отсутствием итогового варианта законопроекта по лицензированию", - рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Ранее в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили, что в России с 1 октября 2026 года планируется ввести лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов.
Изначально предлагалось установить уголовную ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии с 1 сентября 2026 года. Такое наказание предусматривалось в случае, если деяние совершено в крупном размере. Под крупным размером понимается стоимость такой продукции, составляющая более 100 тысяч рублей.
Поправками предлагается перенести срок вступления изменений в силу – на 1 марта 2027 года.
БизнесРОССИЯДмитрий ГригоренкоАссоциация юристов России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала