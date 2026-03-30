В России одобрили перенос наказания за продажу табака без лицензии

2026-03-30T16:15+0300

бизнес

россия

дмитрий григоренко

ассоциация юристов россии

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, которыми предлагается перенести введение в России уголовной ответственности за продажу табака и никотинсодержащей продукции без лицензии на 1 марта 2027 года, сообщили РИА Новости в комиссии. "Одобрено", - сказали в комиссии. "Перенос связан с отсутствием итогового варианта законопроекта по лицензированию", - рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Ранее в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили, что в России с 1 октября 2026 года планируется ввести лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов. Изначально предлагалось установить уголовную ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии с 1 сентября 2026 года. Такое наказание предусматривалось в случае, если деяние совершено в крупном размере. Под крупным размером понимается стоимость такой продукции, составляющая более 100 тысяч рублей. Поправками предлагается перенести срок вступления изменений в силу – на 1 марта 2027 года.

