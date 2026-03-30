Цена на дизельное топливо во Франции достигла максимума с 1985 года

2026-03-30T21:51+0300

ПАРИЖ, 30 мар - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо (ДТ) во Франции достигла максимального значения с 1985 года и приближается к 2,2 евро за литр, пишет в понедельник газета Figaro. Телеканал BFMTV передавал 26 марта, что правительство Франции приняло решение о временном разрешении на продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений о нехватке дизельного топлива в стране и роста цен на топливо из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Средняя цена литра дизельного топлива на автозаправочных станциях по всей Франции сейчас приближается к 2,2 евро... цена на дизельное топливо достигла уровня, невиданного с 1985 года, когда начали собирать соответствующие данные", - говорится в публикации. Цена на дизельное топливо во Франции повышается пятую неделю подряд. Только за прошедшие семь дней она выросла на 8 евроцентов, а с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке - на 50 евроцентов. Дизельное топливо при этом является наиболее потребляемым видом горючего во Франции, на которое приходится около 68% всего топливного рынка страны, сообщает Figaro. Бензин во Франции также дорожает. За прошлую неделю цена за литр бензина Е10 (аналог АИ-95, содержащий этанол) во Франции выросла на 3 евроцента, а с момента обострения кризиса вокруг Ирана - на 26 евроцентов за литр. В настоящий момент цена за литр Е10 составляет 1,9 евро и постепенно приближается к двум евро. Цена за обычный АИ-95 без этанола уже превысила отметку в два евро, уточняет издание. Такой значительный рост цен объясняется не только зависимостью европейских стран от импорта дизельного топлива из стран Ближнего Востока, но и разницей в налогообложении ДТ и бензина. Налоги на дизельное топливо меньше, чем налоги на бензин, за счет чего влияние цены на нефть на стоимость ДТ несколько выше, говорится в материале. Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявлял о выделении в апреле правительством страны 70 миллионов евро в виде государственной помощи для секторов, понесших наибольший ущерб от резкого роста цен на топливо в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

мировая экономика, франция, ближний восток, иран