https://1prime.ru/20260330/tramp-868745607.html
Экс-советник Трампа оценил ситуацию вокруг Ирана
Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива открывают для России и ряда других стран возможность нарастить поставки энергоносителей на мировой
2026-03-30T07:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868745607.jpg?1774843460
ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива открывают для России и ряда других стран возможность нарастить поставки энергоносителей на мировой рынок, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России (заполнить пробелы на энергетическом рынке - ред.)", - сказал РИА Новости Пападопулос.
По его словам, положение арабских стран-поставщиков осложняется тем, что они оказались в непосредственной близости от зоны боевых действий и заблокированного Ормузского пролива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок, а также сказалась на объёмах экспорта и добычи в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экс-советник Трампа Пападопулос: кризис в Иране открывает возможность для России
