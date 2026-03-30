Экс-советник Трампа оценил ситуацию вокруг Ирана

Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива открывают для России и ряда других стран возможность нарастить поставки энергоносителей на мировой | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T07:04+0300

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива открывают для России и ряда других стран возможность нарастить поставки энергоносителей на мировой рынок, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России (заполнить пробелы на энергетическом рынке - ред.)", - сказал РИА Новости Пападопулос. По его словам, положение арабских стран-поставщиков осложняется тем, что они оказались в непосредственной близости от зоны боевых действий и заблокированного Ормузского пролива. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок, а также сказалась на объёмах экспорта и добычи в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

