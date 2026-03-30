"Это подвело его". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Трампом - 30.03.2026, ПРАЙМ

Интуиция подвела президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта с Ираном, указал бывший посол США при НАТО Иво Даалдер в беседе с изданием Politico. | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T12:47+0300

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Интуиция подвела президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта с Ираном, указал бывший посол США при НАТО Иво Даалдер в беседе с изданием Politico. "До сих пор Трампу сходило с рук то, что он полагался на свою интуицию. <…> Но в вопросе Ирана это подвело его", — сказал он.Даалдер отметил, что президент редко углубляется в детали и не всегда опирается на всесторонний анализ и консультации экспертов. По его словам, продолжающиеся на протяжении нескольких недель атаки на исламскую республику не привели к ожидаемым изменениям, и в ответ Иран изменил расстановку сил, атакуя страны Персидского залива и блокируя Ормузский пролив, что вызвало значительные последствия в глобальном масштабе. "Тем самым Трамп, наконец, столкнулся с противником, который не желает подчиняться его прихотям", — заявил Даалдер.Американо-израильская военная операция против Ирана продолжается уже месяц, в течение которого стороны постоянно обмениваются ударами. Такое обострение конфликта почти полностью остановило судоходство через Ормузский пролив, который является жизненно важным маршрутом для экспорта нефти и СПГ из арабских государств. В четверг Дональд Трамп заявил, что по просьбе Ирана распорядился приостановить удары по его энергетическим объектам до 6 апреля. Накануне газета The New York Times сообщила, что США предложили Ирану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Среди условий — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки союзников в других странах, а также открытие Ормузского пролива и ограничение по количеству и дальности действия ракет. Взамен Вашингтон предложил снять санкции и оказать помощь в мирном развитии атомной энергетики, в частности, на АЭС "Бушер". Однако, как передал канал Press TV, Тегеран отверг данный план и предложил свои условия.

https://1prime.ru/20260330/iran-868746048.html

https://1prime.ru/20260330/iran-868745225.html

https://1prime.ru/20260330/ukraina-868742478.html

иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, аэс "бушер", нато