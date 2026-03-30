ЦБ обозначил официальный курс валют на 31 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,38 копейки по сравнению с четвергом, до 11,7439 рубля, доллара - на 15,12 копейки, до...
2026-03-30T17:35+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,38 копейки по сравнению с четвергом, до 11,7439 рубля, доллара - на 15,12 копейки, до 81,2955 рубля, евро - на 1,22 копейки, до 93,4369 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс юаня на вторник - 11,74 рубля, доллара - 81,3, евро - 93,44
