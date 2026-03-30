Туристам в Турции посоветовали проверить наличие долгов перед выездом
Туристам в Турции посоветовали проверить наличие долгов перед выездом - 30.03.2026, ПРАЙМ
Туристам в Турции посоветовали проверить наличие долгов перед выездом
Иностранным туристам стоит проверить наличие долгов перед дорожной полицией перед выездом из Турции, в случае крупной суммы им грозит запрет, рассказал РИА... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T03:51+0300
2026-03-30T03:51+0300
2026-03-30T03:55+0300
СТАМБУЛ, 30 мар - ПРАЙМ. Иностранным туристам стоит проверить наличие долгов перед дорожной полицией перед выездом из Турции, в случае крупной суммы им грозит запрет, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю. "К примеру, за проезд на красный свет положен штраф в размере 5 тысяч лир (112 долларов). Штраф увеличивается кратно с каждым нарушением. Нарушение отслеживается по камерам слежения, выписывается штраф по номеру автомобиля. Пограничные КПП сразу получают эту информацию и запрещают выезд автомобиля из Турции, если имеются неоплаченные штрафы", - рассказал эксперт. Бёгюрджю отметил, что в случае, если проезд на красный свет привел к ДТП, водитель лишается прав на 60 суток. Новые штрафы в Турции вступили в силу 27 февраля.
турция
туризм, бизнес, турция
Туристам в Турции посоветовали проверить наличие долгов перед выездом
Турецкий полицейский Бёгюрджю посоветовал туристам проверить наличие долгов перед выездом
СТАМБУЛ, 30 мар - ПРАЙМ. Иностранным туристам стоит проверить наличие долгов перед дорожной полицией перед выездом из Турции, в случае крупной суммы им грозит запрет, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю.
"К примеру, за проезд на красный свет положен штраф в размере 5 тысяч лир (112 долларов). Штраф увеличивается кратно с каждым нарушением. Нарушение отслеживается по камерам слежения, выписывается штраф по номеру автомобиля. Пограничные КПП сразу получают эту информацию и запрещают выезд автомобиля из Турции, если имеются неоплаченные штрафы", - рассказал эксперт.
Бёгюрджю отметил, что в случае, если проезд на красный свет привел к ДТП, водитель лишается прав на 60 суток.
Новые штрафы в Турции вступили в силу 27 февраля.