https://1prime.ru/20260330/turisty-868743697.html

Туристам в Турции посоветовали проверить наличие долгов перед выездом

2026-03-30T03:51+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868743697.jpg?1774832143

СТАМБУЛ, 30 мар - ПРАЙМ. Иностранным туристам стоит проверить наличие долгов перед дорожной полицией перед выездом из Турции, в случае крупной суммы им грозит запрет, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю. "К примеру, за проезд на красный свет положен штраф в размере 5 тысяч лир (112 долларов). Штраф увеличивается кратно с каждым нарушением. Нарушение отслеживается по камерам слежения, выписывается штраф по номеру автомобиля. Пограничные КПП сразу получают эту информацию и запрещают выезд автомобиля из Турции, если имеются неоплаченные штрафы", - рассказал эксперт. Бёгюрджю отметил, что в случае, если проезд на красный свет привел к ДТП, водитель лишается прав на 60 суток. Новые штрафы в Турции вступили в силу 27 февраля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

