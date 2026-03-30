Туроператор назвала лучшее время для посещения ОАЭ

Туристы по-прежнему интересуются поездками в Дубай, несмотря на эскалацию в регионе, из-за низких цен на отели и свободного доступа к достопримечательностям,... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T03:45+0300

ДОХА, 30 мар - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Туристы по-прежнему интересуются поездками в Дубай, несмотря на эскалацию в регионе, из-за низких цен на отели и свободного доступа к достопримечательностям, рассказала РИА Новости генеральный директор туристической компании в Дубае Atlantis Holidays Диана Персан, высказав мнение, что, несмотря на ситуацию в регионе, сейчас лучшее время для посещения ОАЭ. "В Эмиратах число туристов снизилось из-за неопределенности ситуации и определенных страхов новых отмен рейсов или ограничений полетов, но однозначно есть интерес к посещению Дубая, люди приезжают, остаются не на несколько дней, а на две-три недели, потому что в Дубае все в сфере туризма работает так, как работало раньше", - отметила она. По этой причине, несмотря на неоднозначность ситуации, глава компании с опытом работы более 20 лет на туристической рынке Дубая считает настоящее время лучшим для посещения ОАЭ. "Цены на гостиницы и в других местах сильно снижены, нет обычного ажиотажа, когда в Дубае собираются миллионы туристов со всего мира, поэтому облегчена возможность доступа к определённым достопримечательностям, шоппингу, при этом сервис остаётся на уровне, и все процессы в туризме работают как нужно", - пояснила Персан. Она высоко оценила принятые властями Дубая меры в сфере туризма в первые дни после прекращения полетов на фоне начала военных действий в регионе. "Вся туристическая инфраструктура Дубая была готова, чтобы помочь, принять, разместить, дать необходимую информацию", - сказала Персан. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

туризм, бизнес, дубай, оаэ, сша